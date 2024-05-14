高中師稱不讀書變低收引議 中市加強宣導正向管教

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中某高中老師在課堂上語出「不認真讀書會變成低收入戶」，又說「低收同學可找來她，單獨道歉」引爭議。教育局表示，校方已告誡，老師懊悔不已，將加強宣導正向輔導管教。

台中市教育局今天透過文字稿表示，教師應本著教育專業輔導學生，激勵學生積極向學，不應採用負面或有貶損意味用詞。

大甲區某高中英文老師在課堂授課時，竟脫口而出「不認真讀書會變成低收入戶」，此話一出引發全班譁然，老師驚覺自己口誤，立刻又說「希望你們好好讀書」。老師指稱不知道班上有低收入戶學生。

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班上同學大聲反駁老師「就有！」老師則說，「下課後，低收入戶同學可來找她，她單獨道歉」。言論又引發班上同學不滿，課堂上鬧哄哄，老師一臉尷尬站在台上，影片被放上網路引發討論。

教育局表示，校方反映老師是為鼓勵學生，但用了不恰當的言語。學校已進行告誡，老師對此事也感到懊悔；後續會在相關會議繼續加強宣導老師對學生正向輔導與管教作爲，以期營造和諧優質的學習環境。（編輯：郭諭儒）1130514