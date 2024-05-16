台灣圓益石英三廠落成 穩定護國神山群材料供應

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）台灣圓益石英股份有公司投資新台幣16億元，在苗栗銅鑼中興工業區新建三廠今天落成啟用，盼穩定供應半導體所需核心材料，對台灣持續維持半導生產重地的地位，盡一分心力。

台灣圓益石英於民國85年間，與全球主要的石英器皿製造商韓國圓益株式會社合資設立，引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，主要客戶為包括台積電在內各大半導體廠，提供半導體製程生產設備使用。

台灣圓益石英在銅鑼中興工業區南區設有一、二廠，2年前再投資16億資金於北區興建第三廠，今天舉行落成啟用典禮。

苗栗縣長鍾東錦應邀出席剪綵並參觀新廠房及產線，感謝台灣圓益深耕苗栗28年並持續投資、擴廠，供應「護國神山群」半導體產業必須的材料零組件。

鍾東錦指出，台灣圓益三廠產能上線，提供100多個工作機會，帶動地方發展，對於未來的「桃竹苗大矽谷計畫」，也能發揮如虎添翼的加分效應，使相關產業群聚效應在苗栗縣更為顯著，歡迎更多企業到苗栗投資設廠，健全供應鍊，為迎接大矽谷計畫做最周全的準備。

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台灣圓益指出，去年達成13億台幣的營業額，三廠的落成啟用，使現有產能增加1倍，在材料供應上，為台灣客戶提供足夠供應資源。

韓國QnC&台灣圓益石英董事長白洪周表示，圓益為成長為全球化石英材料企業，不是只有石英產品，並準備開發最先進的零件清潔及最高端的鍍膜技術，希望透過穩定供應生產半導體所需要的核心材料，對台灣繼續維持全世界半導體生產重地的地位，盡一分心力。（編輯：張銘坤）1130516