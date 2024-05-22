康橋校車又出事 侯友宜指示成立聯合稽查小組檢視

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（中央社記者高華謙新北22日電）康橋校車2個月發生2起事故，新北教育局最重不排除依私校法停招處分。新北市長侯友宜指示成立聯合稽查小組全面檢視校園校車安全與康橋管理問題，按私校法該怎麼做就怎麼做。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，3月11日晚間才發生校車在台北市文山隧道內翻覆，造成20人受傷就醫；昨天晚間又發生校車在文山隧道內打滑並撞擊隧道壁，2名學生輕傷送醫治療，隨後返家休息。

新北市政府教育局長張明文今天在市政會議表示，康橋校車2個月連續發生2次交通車重大事故，教育局無法接受，稽查小組今天上午9時許已到校，要求校方提出完整說明與改善措施；且此事涉及校園安全辦理不善，後續會依私立學校法55條規定，最重不排除處以減招或停招處分，後續教育局將跨局處全面稽查學校交通車，督導各校落實規範。

交通局長鍾鳴時說，已函請監理單位針對各學校租賃校車的駕駛與管理人員要定期招回進行安全教育，且車輛臨時檢驗要逐校針對個案通知，至於昨天駕駛相關違規事項，也請警察依規定重罰。

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侯友宜表示，康橋校車3月11日翻覆，「那天是運氣真好」，沒造成更嚴重死亡事故，他當時就要求教育局針對此事督導交通安全稽查，要確保學生交通安全，沒想到昨天同個時間、地點居然發生同校校車意外，教育局不能只要求校方提出完整說明與改善措施，如果這樣有效的話就不會發生第2次。

侯友宜表示，教育局與各局處要成立聯合稽查小組並全面檢視、查明事實，以及學校在管理端為何依然沒改善等，不容許一再發生，「按照私校法55條規定，該怎麼做就怎麼做」。（編輯：龍柏安）1130522