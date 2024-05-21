康橋校車又有意外 文山隧內打滑2生輕傷送醫

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（中央社記者高華謙、王鴻國、劉建邦台北21日電）康橋秀岡校區校車又發生意外。校方表示，1輛交通車今天晚間近6時在信義快速道路文山隧道內打滑，導致車輛碰撞隧道內左側，車上8名學生有2人受皮肉擦傷，已送醫治療。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，今年3月才有1輛課後社團交通車在行經台北市文山隧道時翻覆，當時車上有25名國高中生及1名司機，數名學生送醫後陸續出院。

校方今天晚間發布聲明表示，秀岡校區交通車南港A線（369-WW）駕駛晚間5時56分回報，在信義快速道路的文山隧道內，因不明原因打滑，導致車輛碰撞隧道內左側，車上共8生，其中2名學生受輕傷，晚間6時20分已由警方協助載至台北醫學院就醫。

校方說，其餘6名學生與駕駛在現場等待救護人員，後續如果經救護人員檢傷無問題，將安排由已到現場準備的接駁車載回原站點。

校方表示，這次事故駕駛與上次不同，詳細肇因仍待釐清。

新北市政府教育局表示，晚間接獲通報，車上共有8學生、1名駕駛，現場緊急疏散無人受困，目前獲報共2人受傷，分別為手部受傷與鼻子撞傷，意識皆清醒，其餘6名學生安全無礙。教育局已立即派員前往關心學生情形並啟動校安回報，同時持續適時提供必要協助。（編輯：張銘坤）1130521