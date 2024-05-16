新北國中生不滿調侃持美工刀揮舞 1同學受傷送醫

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北中和區某國中男學生今天下課時因考試的表現遭調侃，也被拍頭引發不滿，涉持美工刀揮舞，不慎劃傷1名學生手臂濺血送醫。教育局說，已聯繫家長處理並加強校園安全教育。

據了解，中和某國中的8年級某班學生今天下課時，彼此嬉鬧討論考試成績。其中，蔡姓學生感覺受到調侃，且過程中也疑遭同學拍推頭部，引發蔡生情緒失控。

蔡生從鉛筆盒拿出美工刀揮舞，並強調自己不喜歡被推頭；揮舞美工刀過程，一旁的許姓男學生因閃避不及，手臂當場遭割傷濺血。

班導師接到通知後，到場穩住持刀蔡生的情緒，並通報119救護車，將傷者送醫。另通報教育局、雙方家長到校協助處理後續。

救護人員發現許生手臂傷口頗深，所幸意識清楚，並送往醫院包紮治療。

教育局說，非常重視此案，要求學校妥善積極處理。經向學校瞭解，本案為學生下課時，因考試表現引發口角衝突，不慎衍生意外受傷事件。經緊急處置，目前受傷學生平安，接受進一步治療。

教育局說，校方已啟動安心輔導，確保學生穩定，目前班級正常上課。有關事件發生確切原因，學校將進一步釐清，並啟動輔導措施。

因為去年底的土城區校園命案，引起各界重視校園安全；教育局說，要求各校於各式集會及課程，加強校園安全教育，重視學生情緒教育與心理健康。（編輯：張銘坤）1130516