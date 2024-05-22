半數公園照明不足有安全疑慮 嘉市府：1個月內改善

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）國民黨嘉市議員郭定緯日前實際勘查嘉義市10座公園，發現半數公園遊具區域夜晚照明嚴重不足，恐有安全疑慮，郭定緯今天在市議會質詢建設處維護不力；市府回應，1個月內改善。

郭定緯在議會施政總質詢表示，日前接到許多家長陳情，指嘉義市許多公園遊具區域燈光昏暗，有時晚餐後到公園散步、遊玩，都會被黑漆漆的公園嚇到不敢進入，甚至還有家長須用手機照明，孩童才有辦法遊玩。

郭定緯指出，公園應是滿足社區鄰里居民日常休憩需求的場域，早上會有人晨運，晚上自然會有民眾飯後散步，充足夜間照明可以減少很多問題發生。

郭定緯說，實際勘查嘉義市10座公園，包括嘉義、長榮、文昌、中正、友忠、興嘉等公園，發現半數公園遊具區域照明不足；遊具若因缺少照明，造成孩童發生意外，後果無法想像，也極有可能成為城市治安死角。

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嘉義市政府建設處指出，對公園兒童遊戲場照明問題，市府會派員於1個月內檢視評估，現場有無植栽遮蔽情形、現有燈具照度，並立即與協力廠商研議檢討，加強照度、增加燈具照明、警示標語等辦理，提升公園遊具使用安全。

市府也呼籲市民若發現公園內照明、設施損毀破壞、警示不足或清潔不良等問題，可撥打1999便民服務專線，市府會立即進行相關處置或修繕，維護公園安全。（編輯：陳仁華）1130522