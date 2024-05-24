南彰化首條女路在田中 即日起招收女導覽員培訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化24日電）為響應台灣國家婦女館女路走讀，彰化縣政府在田中鎮太平社區完成南彰化首條女路規劃，挖掘在地女性故事與地景，即日起招收女性導覽員培訓，之後將開放預約導覽。

田中鎮太平社區發展協會總幹事周玲玟今天告訴中央社記者，近年提倡兩性平等，她希望顛覆在地婦女傳統思維。

發展協會去年開始與彰化縣政府田中區婦女中心合作，以女性角度出發，挖掘5個在地女性故事與地景，完成女路地圖。

周玲玟說，社區有1間在地人稱「柑仔店」的商行，女主人為兼顧賺錢及照顧家庭，將靠近馬路的住所作為店面，多年來為地方提供生活必需品。

另外，菸樓文物館連結早期婦女投入菸葉栽種、採收等工作故事，而婦女在龍眼採收、烘乾期間，半夜仍須關注火候等問題，難以好眠。

田中區婦女中心表示，女路地圖完成後，期待讓中高齡女性發展事業第二春，增加經濟來源，希望透過導覽員培訓及未來實際走讀解說，翻轉性別刻板印象，也彰顯在地女性發光發熱故事。

導覽員培訓課程安排於6月到9月，預計招收15名對導覽有興趣的女性，將保留1/2名額給45歲以上婦女優先錄取。（編輯：李明宗）1130524