高樓火警救災 中市優先複查消防設備申報未合格者

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職。台中市議員關心高樓火警救災議題，要求市府加強演練、整備機具。消防局表示，每年進行消防安檢及申報，未合格者將優先派員複查。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員林德宇、曾威、何文海關心高樓層火警救災。林德宇指出，新竹高樓火災火源從地下室發生，內部救災因為大樓排煙系統幾乎完全失靈，造成消防員殉職。

外部因現有消防雲梯車高度不夠，在民間吊車業者就近支援下，成功將高樓層受困民眾救出。林德宇詢問，中市消防局現有雲梯車數量及爬升高度，並要求消防對民間機具也應列冊管理，需要時可支援徵用。

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消防局長孫福佑表示，台中市現有24部雲梯車，有5部是50公尺，30及32公尺共有19部。目前全台最高雲梯車為70公尺，台中預計民國115年採購一台70公尺雲梯車。定期向市府建設局索取「台中市轄區工程重機械編管機具名冊」，提供外勤單位建立聯絡清冊，若有徵調需求可聯繫。

都發局長李正偉表示，建築法規定建物公安檢查簽證及申報，16樓以上高層建築物，每2年要申報一次，台中有600多棟。6到15樓建築，每3年申報一次，10樓以下建築，4年一次。（編輯：郭諭儒）1130528