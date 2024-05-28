中教大攜手5縣市 大數據分析提供有效教學策略

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）國立台中教育大學攜手5縣市教育局共建教育大數據微學程計畫，今天簽署合作備忘錄。可透過數據分析、探查議題，了解學生學習的挑戰與需求，為市府提供策略，應對教育議題。

台中教育大學今天下午與新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣簽署「教育大數據微學程計畫合作備忘錄」，大學端培育具備教育與資訊能力的跨域人才，各縣市政府則成立專案辦公室，致力於推廣數位學習，雙方合作，因應未來數位化學習的需求。

台中教育大學校長郭伯臣表示，中教大近年來已逐漸轉型為以智慧學習為核心的創新永續師培大學，也積極培育具備資訊能力的師資生。他說，數位學習日漸興盛，為探究學生數位學習成效，提供各縣市教育局處教育策略。

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台中教育大學計畫主持人教務長黃寶園表示，教育大數據微學程計畫，運用「業界出題、學界解題」的模式，協助縣市深度解析科技化扶助數位學習的資料。透過系統性的資料分析，期望能夠掌握學生在不同數位方案中的表現，並且協助教師檢視學生的學習弱點，調整教學模式，擬定有效率的學習策略。

教育大數據計畫總辦公室委員楊鎮華補充，縣市政府教育局處提供好的數據，而學校的學程會訓練學生使用好的模型，好的數據加上好的模型，就能產出好的結果。（編輯：吳協昌）1130528