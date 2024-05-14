教育雲端帳號連結62平台 使用數位資源免多組帳密

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部推動「教育雲端帳號」，整合22縣市的大專和中小學認證系統，憑單一帳號即可登錄62個多樣化教學應用服務與平台，有助於減輕師生需記憶多組帳密的負擔。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部推動中小學數位學習精進方案「班班有網路 生生用平板」，全國線上學習需求大增，112年度教育雲端帳號已累積使用逾3500萬人次。

為提供師生多元教學資源與數位學習服務，教育部推動「教育體系身分認證單一簽入服務」，介接校園數位內容與教學軟體，包含教育部推動的因材網、Cool English、教育媒體影音、教育大市集及教育百科等，以及民間推動的均一教育平台、學習吧等平台。

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另外，雲端教學工具（如微軟OFFICE 365、Google Workspace for Education）與免費教科書學習資源（包含康軒、南一、翰林、何嘉仁等），皆可讓師生藉由電腦、平板或手機等不同裝置，以單一帳號使用各項數位教學資源。

教育部提到，「教育雲端帳號」與22縣市所轄的國中小和全國高中職、大專的認證系統完成相關帳號整合，從國小至大專皆可使用，使用對象擴展到海外台校及僑（華）校師生，透過單一「教育雲端帳號」帳號，即可登錄62個多樣化教學應用服務與平台，有助於減輕師生需記憶多組帳密的負擔。（編輯：李亨山）1130514