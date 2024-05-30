議員批行銷台北太被動 北市觀傳局：持續努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭機來台，並在台北品嘗小吃。議員指出，市府在城市行銷太被動，如黃仁勳前往北市很多名店，市府卻未搭上這股風潮。北市觀傳局表示會持續努力。

台北市議會教育委員會今天召開會討論台北市府觀光傳播局等局處預算，國民黨議員游淑慧質詢，各黨議員皆很關心北市行銷，並認為主責的觀傳局在行銷城市應更活潑、靈活。

游淑慧說，如其他議員提到可透過黃仁勳在台北時，借力使力行銷台北，像媒體已開始宣傳黃仁勳在台北的美食地圖，但觀傳局社群平台小編都完全沒消沒息。

她表示，北市觀傳局行銷策略過於老化，且別認為可能只替單一家業者打廣告，如台中市長盧秀燕曾替台中當地辣椒醬行銷，其實這就算城市行銷一部分。

游淑慧指出，黃仁勳來台北都會吃美食，但台北市府卻未發現此行銷點，觀傳局行銷概念及手法太過被動，如市長蔣萬安可擔任代言人協助行銷，像前市長柯文哲就常做，建議市府透過點線面串聯，從介紹美食小吃帶起商圈並結合文化產業，行銷成為台北特色。

國民黨議員闕枚莎質詢，很多國外知名人物都曾到台北出席活動等，蔣萬安可導覽名人逛商圈吃小吃，建議觀傳局朝此方向研議。同黨議員曾獻瑩也認為觀傳局應化被動為主動，透過名人加持行銷台北也能省宣傳經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市觀傳局長王秋冬答詢，確實在行銷台北部分仍要努力且應更具彈性，將加強並朝議員建議方向持續精進。

王秋冬會後接受聯訪說，感謝議員建議，市府都有持續努力行銷台北，因聯繫黃仁勳管道有限，較有難度，但會針對曾參訪地點，整理成為官方版美食地圖，因黃仁勳將參加台北國際電腦展（COMPUTEX），屆時市長蔣萬安也會到場，會建議蔣萬安藉此場合邀約。（編輯：張銘坤）1130530