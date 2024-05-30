蘭陽大橋改建 公路局擬提舊橋廢止登錄歷史建築

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）宜蘭縣蘭陽大橋因不符防洪計畫將改建，但涉及緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋，公路局擬提出廢止登錄歷史建築，規劃保留舊橋部分結構，遷移至堤內舊橋引道端並融入新橋設計，盼能獲同意。

立法院交通委員會及交通部長李孟諺今天前往現場會勘，公路局東區養護工程分局指出，經濟部水利署去年4月20日公告「蘭陽溪水系主流蘭陽溪水道治理計畫線及用地範圍線圖」，有30餘年歷史的蘭陽大橋，由於梁底高程不足2.55公尺，公路局去年啟動蘭陽大橋改建計畫，預計民國119年底前完工。

東分局指出，緊鄰的舊蘭陽大橋則為鐵、公路共構橋，現已登錄為歷史建築，梁底高程也不符合防洪計畫，為保障人民安全，建議將舊橋廢止登錄歷史建築，東分局提送「舊蘭陽大橋歷史建築拆解保存計畫」但未獲縣府通過，另曾建議採「數位影像保存方式」也未獲同意。

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東分局表示，後續會朝舊橋廢止登錄歷史建築方向辦理，目前規劃拆除舊橋時，挑選保存完好的橋面版和兩側護欄，遷移至堤內舊橋引道端，並計劃設立景觀台，新橋設計也會融入舊橋元素，待下個月設計方案出爐後，會先向文化局請益，並召開地方說明會後送審。

對此，宜蘭縣政府文化局表示，舊蘭陽大橋已登錄為歷史建築，依文化資產保存法規定，若要拆除舊橋，必須先經過文資審議會同意廢止登錄後才可拆除，待收到公路局提出廢止登錄歷史建築申請，會依文資法相關程序辦理，並提送文資審議會審議。（編輯：張銘坤）1130530