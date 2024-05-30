宜蘭高鐵特區規劃 李孟諺：鐵道局評估擴大範圍

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（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）高鐵延伸宜蘭計畫已選定站址設在縣府南側，地方認為高鐵特區面積僅190公頃太小，立委陳俊宇盼擴大至400公頃，交通部長李孟諺今天說，會請鐵道局錄案，在不影響環評時程下擴大範圍。

高鐵延伸宜蘭計畫路線長度約60.6公里，規劃在宜蘭縣政府南側約350公尺處設置高鐵宜蘭車站，預計民國125年通車，李孟諺、宜蘭縣長林姿妙等人今天與立法院交通委員會立法委員現勘站址。

民進黨立法委員陳俊宇說，宜蘭高鐵特區規劃面積190公頃，但地方認為太小，建設如果沒有一次到位，未來若要擴大特區，光跑流程就要數年，以中南部高鐵站特區規模，基本上都有400公頃以上，希望交通部能以此面積作為修正目標，讓宜蘭高鐵完工後符合大家的期待。

李孟諺指出，高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究已核定，定案的站址也獲得各界共識和支持，目前正在環評階段，環評核定後就會進入後續公共建設計畫的核定與設計、發包等程序。

李孟諺表示，高鐵延伸宜蘭通車後，南港至宜蘭可從1小時降為18分鐘，顛覆大家對傳統空間的想像，高鐵西部各站雖在較為偏遠地區，但近年高鐵特區成為企業總部及大型購物商場的最愛，已從邊陲地帶轉變為核心地區。

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李孟諺說，地方認為宜蘭高鐵特區面積190公頃不夠使用，他會請交通部鐵道局錄案，在不影響環評時程下擴大特區範圍，將區域內的道路及區段徵收後的土地重新配置，並研議在國道5號靠近高鐵特區設置新匝道，成為國道轉運站、台鐵、高鐵交通核心。

李孟諺表示，宜蘭縣政府在站址附近，此處拆遷量相對較少，未來還有擴充性且轉運方便，各方面都是最佳站址地點，交通部會全力推動。（編輯：唐聲揚）1130530