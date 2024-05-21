高鐵延伸宜蘭 議員要求縣府加強溝通確定時程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）宜蘭縣府今天在議會報告高鐵延伸宜蘭計畫，議員要求縣府加強與中央溝通，並善用公共工程委員會主任委員陳金德作為窗口，盡快確定興建時程。縣府表示，已安排拜會中央部會爭取盡快興建。

宜蘭縣政府交通處長黃志良今天在議會專題報告表示，高鐵延伸宜蘭計畫路線長約60.6公里，自南港車站延伸，途經平溪、坪林、頭城、礁溪，至宜蘭縣政府南側約350公尺處，設置高鐵宜蘭車站，與新設台鐵宜蘭新站相鄰。

黃志良表示，計畫目前已進入第2階段環評，交通部積極爭取明年底通過第2階段環評，綜合規劃陳報行政院核定後，接續辦理設計施工，預計民國125年通車。

民進黨縣議員吳宏謀說，中央當初規劃在四城興建高鐵站，是縣府堅持要蓋在縣政中心附近，就為了配合有人要炒作土地，使得計畫時程延宕，縣府政策錯誤要坦白承認。

無黨籍副議長陳漢鍾說，既然高鐵站地點已拍板定案，縣府有責任趕緊與中央溝通，確定相關興建時程，才是最重要。重大建設不分黨派，中央和地方要合作，希望縣府善用以陳金德作為窗口密切聯繫，對縣民才有所交代。

國民黨縣議員楊弘旻表示，在縣政中心以南350公尺處興建高鐵站，相信是大多數宜蘭人認為適當的地點，但縣府要與中央加強聯繫，讓縣民瞭解最新進度。

宜蘭縣長林姿妙答詢，高鐵延伸宜蘭是宜蘭人的期盼，縣府會很認真、努力積極推動，並已安排要拜會中央部會，爭取盡快興建，縣府會與議員們一起努力，共同拚出宜蘭好交通。（編輯：張銘坤）1130521