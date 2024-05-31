白色柯爾鴨飛走 新北動保處助飼主尋回

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（中央社記者楊侃儒新北31日電）新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，民眾通報住家車庫不明原因飛來1隻身價近萬元的白色柯爾鴨，動保處獲報協助代尋失主，失主獲訊將鴨帶回並說未來將加強保護。

動保處動保員程沛宏表示，柯爾鴨又稱可達鴨，體型嬌小、羽色雪白，性格溫順又愛黏人，近年成為熱門寵物家禽。飼主最常遇見困擾是牠們飛行能力強，稍不留意就會飛走，建議飼主加固籠舍、注射晶片及裝腳環。

動保處表示，這隻飛到民眾家中車庫附近的白色柯爾鴨，因有寵物登記及裝號碼腳環，動保員才能根據腳環跟地緣關係，將走失訊息張貼在網路社群媒體，請網友協助找尋失主。

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動保處表示，失主莊先生接到友人轉告後，到動保處將愛禽帶回家，飼主向動保處說，柯爾鴨目前3歲，平常生活範圍在他家50坪水池花園，還有蘇卡達象龜陪伴，之前地震水池旁裝飾物倒塌，牠可能受到驚嚇而飛走。

動保處表示，有飼養寵物鳥禽的民眾可至各區動物之家或動物醫院，幫牠們注射微型晶片（適合100公克以上鳥禽），協助辨識身分，民眾若拾獲迷途、受傷寵物鳥禽可撥打救援專線02-25956353，將有專人協助處理。（編輯：林恕暉）1130531