社子島區域蛇出沒 北市動保處加強查緝放生行為

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市動物保護處今天指出，針對社子島區域疑遭放生蛇，將加強查緝當地棄養動物行為，呼籲民眾不可放生動物，否則視同棄養，經查緝後會依違反動物保護法裁罰。

網友日前在臉書（Facebook）社團「我是社子人」發文，在延平北路8段、善水亭附近工廠放大量的蛇，提醒附近居民注意，引發討論；有網友說自家曾被眼鏡蛇造訪、另名網友指在延平北路9段也看過。

台北市長蔣萬安日前在議會市政總質詢答詢時表示，此事確實危險，要求動保處找到原因、解決問題。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，放生動物行為視同棄養動物，可依動物保護法裁處，民眾如發現疑放生動物行為，先協助拍照錄影並撥打台北市動物保護專線1959通報；遇蛇隻入侵住家可通報市民熱線1999，動保處將派員處理。

動保處表示，每年3月起氣溫回暖，適合蛇類外出覓食，同時也是繁殖季節，統計去年5月至今，獲通社子島區域捕蛇案共32件，已派員協助移蛇並送回動保處完成點交，並無把蛇隻捕捉後野放至鄰近區域。

動保處指出，當地居民常自行捉蛇，如遇毒蛇易有危險，有捕蛇需求應通報1999，由專業人員協助捕抓後送動保處點交。

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動保處表示，為了解社子島的蛇隻出沒原因與放生棄養是否有直接關聯，除加強查緝當地棄養動物行為，並會跟居民確認蛇隻出沒熱點，今年度已把社子島區域納入生物多樣性指標調查計畫的重點調查範圍，了解蛇隻生態。

動保處指出，如查獲放生民眾，會依違反動物保護法，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，從108年起至今已裁罰24件棄養動物案。（編輯：李錫璋）1130601