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台東龍田村長輩展手藝 包3千顆粽子送村民

2024/6/1 12:12（6/1 13:22 更新）
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台東縣鹿野鄉龍田村1日舉辦「2024龍粽登場慶端午」社區包粽子活動，30名阿嬤展現手藝，包3000顆粽子分送村民，希望大家幸福健康一整年。中央社記者盧太城台東攝 113年6月1日
台東縣鹿野鄉龍田村1日舉辦「2024龍粽登場慶端午」社區包粽子活動，30名阿嬤展現手藝，包3000顆粽子分送村民，希望大家幸福健康一整年。中央社記者盧太城台東攝 113年6月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縣鹿野鄉龍田村，30名阿嬤今天展手藝包3000顆粽子分送村民，每戶6顆，希望「端午節吃粽子，幸福健康一整年」。

鹿野鄉龍田村今天舉辦「2024龍粽登場慶端午」社區包粽子活動，昨天傍晚長輩就將食材準備就位，今天上午開始包粽子，由村長蔡登源和社區發展協會理事長張鉦榮邀請村內約30名阿嬤展手藝。

蔡登源說，現在很少年輕人會包粽子，通常都要有「阿嬤級」的長輩在一旁教，今天只有1名年輕女孩到場學習包粽子，但他認為村內還是有年輕人願意學。

他表示，一年一度的粽子節（端午節）藉此凝聚村內老人家和社區夥伴，一起來包粽子。端午節的文化，需要大家共同來傳承，凝聚社區村民的共識，增進社區人文生活氣息。預計包3000顆，贈送每戶1串6顆，希望村民都能吃到。

張鉦榮用台語說，「五月節吃粽，會幸福健康舉年」。他解釋，端午節台語叫做「五日節」或「五月節」，台語「舉年」就是一整年的意思。（編輯：黃世雅）1130601

#台語
#端午
#張鉦榮
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