花蓮工作犬表現亮眼 獸醫師與業者捐健檢及用藥

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣消防局3隻搜救犬在0403地震救災表現亮眼，海巡署東部分署偵搜犬在邊境檢查與防疫工作也功不可沒，花蓮縣獸醫師公會與動物用藥業者捐贈工作犬健檢、疫苗與1年份用藥。

花蓮縣消防局特搜搜救犬小組成立3年，3隻搜救犬Wilson、Hero與Fancy在403震災中首度出任務，其中Wilson在砂卡礑步道尋獲被落石埋住的游家5口，令人印象深刻。

花蓮縣消防局長吳兆遠在捐贈儀式中表示，3隻犬其中hero有特種搜救高級認證，Wilson跟Fancy則是有中級認證，在災害現場中能執行搜救，0403地震太魯閣砂卡礑搜救任務中，3犬很厲害，尋獲受困在落石堆裡的游姓一家5口，牠們這次表現真的要給「讚」。

海巡署東部分署第一二岸巡隊長吳坤晋指出，海巡偵蒐犬隊於民國109年成立，第一二岸巡隊的偵搜犬區隊共有4隻犬，分別為2隻拉布拉多檢疫犬（Vergil、Ami）及2隻德國狼犬（鐵諾、洛克）偵爆緝毒，投入執行國際商港旅客出境行李檢查、防範疫病入侵及強化查緝船舶走私與非法入出境等日益多元的邊境檢查與防疫工作，但犬隻長期暴露於險惡及複雜氣味工作環境下，也是一種慢性傷害。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源今天在捐贈儀式中表示，災害現場陪同消防英雄衝鋒陷陣的「救難犬」，肩負受災家人和社會期盼，無畏且可愛的萌樣令人印象深刻；公部門的每隻工作犬的健康與否也攸關工作執行成效，獸醫師們都非常樂於擔任牠們健康的守護者。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，不論搜救犬或是偵查犬，都是廣義整個社會安全網的其中一環，搜救犬拯救受困民眾、偵察犬主要在邊防稽察，例如防止非洲豬瘟入侵等任務，可見搜救犬是維護產業的重要角色。（編輯：郭諭儒）1130603

海洋委員會海巡署東部分署偵搜犬在邊境檢查與防疫工作功不可沒，花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源（右3）3日代表獸醫師與業者捐贈工作犬健檢、疫苗與1年份用藥，由海巡署東部分署第一二岸巡隊長吳坤晋（左3）代表受贈。中央社記者李先鳳攝 113年6月3日