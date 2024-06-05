彰化員林高中學生自治 克服困難引超商進駐校園

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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化縣員林高中班聯會學生為滿足師生在校內飲食及購買文具、日常用品，甚至領包裹需求，克服困難，引入超商進駐校園，成為彰投地區首間有OK Mart的國立高中職。

員林高中校內超商今天舉行開幕儀式，營業時間為週一至週五上午7時至下午7時。校方表示，學校過去有福利社、便利站等販賣設施，後來停止營業一段時間，因須遵守校園食品安全規範，經營條件限制較多，招商不易。

班聯會主席、高二生李湘鈴告訴中央社記者，雖然學校有販賣機，但學生反映想吃熟食，或是住宿生臨時要購買日常用品、文具等都不方便，因此向超商建議可販售關東煮、微波食品、日常用品等，且可領包裹。

班聯會高二生陳昱婷說，在校園內販售食品須有TQF、CAS、HACCP等標章，因此能販售商品不多，加上營運方式及時間受限，廠商普遍入校意願不高，曾有另一家超商婉拒邀請，幸好最後遇到願意與他們溝通的業者。

OK Mart彰南區展店經理謝忠佑表示，這是彰化、南投地區第1間位在國立高中職校內的OK門市，除讓學生展現自治機會，也是OK在此地區拓點契機，目前與學校簽約3年，因校園安全考量僅對校內販售。

校長楊豪森指出，傳統教育現場是上對下的權力關係，班聯會展現學生自治精神，尋求外部資源與溝通各方意見，最終促成雙贏局面。（編輯：陳仁華）1130605