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浪漫雨豆樹下互許終身 高雄Hakka婚禮贈好禮

2024/6/5 17:11（6/5 17:31 更新）
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高雄市政府客家事務委員會2024年以「Hakka婚禮」及「雨豆樹下的約定」為主題，在新客家文化園區雨豆樹林下，布置浪漫婚禮氛圍，邀請未婚新人報名參加，名額僅20對，錄取每對可獲萬元禮券、婚紗攝影等好禮。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月5日
高雄市政府客家事務委員會2024年以「Hakka婚禮」及「雨豆樹下的約定」為主題，在新客家文化園區雨豆樹林下，布置浪漫婚禮氛圍，邀請未婚新人報名參加，名額僅20對，錄取每對可獲萬元禮券、婚紗攝影等好禮。（高雄市政府客家事務委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月5日
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（中央社記者張已亷高雄5日電）高雄市政府客家事務委員會表示，不限性別、國籍，即日起至7月30日止報名高雄「Hakka婚禮」，錄取新人每對可獲1萬元禮券、婚紗攝影等好禮。

客委會發布新聞稿指出，主委楊瑞霞表示，高雄今年以「Hakka婚禮」及「雨豆樹下的約定」為主題，在新客家文化園區雨豆樹林下，布置浪漫婚禮氛圍，雨豆樹下每片樹葉都像證婚人，見證每對新人堅定愛情，給予滿滿祝福。

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楊瑞霞鼓勵今年要結婚的新人，不要錯過這場與眾不同客家婚禮儀式，每個儀節都蘊含客家「飲水思源，以孝傳家」的家庭倫理與精神。

客委會表示，「Hakka婚禮」報名至7月30日止，名額只有20對。每對錄取新人將獲贈價值新台幣1萬元禮券（或等值好禮）、10組婚紗（藍衫禮服）攝影電子檔等禮品，還能參加摸彩，詳細資訊可至高雄市政府客家事務委員會官方網站或「雄好客，高雄市政府客家事務委員會」官方臉書頁面查詢。（編輯：李淑華）1130605

楊瑞霞
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