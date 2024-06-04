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客家「六堆日」 高雄聚300多人緬懷先民精神

2024/6/4 11:02（6/4 11:26 更新）
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高雄市政府客家事務委員會4日在新客家文化園區舉辦「六堆日」升旗儀式，現場聚集客家鄉親、市民及民意代表等約300多人參與，向為土地辛勞付出先民致敬。中央社記者張已亷攝 113年6月4日
高雄市政府客家事務委員會4日在新客家文化園區舉辦「六堆日」升旗儀式，現場聚集客家鄉親、市民及民意代表等約300多人參與，向為土地辛勞付出先民致敬。中央社記者張已亷攝 113年6月4日
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（中央社記者張已亷高雄4日電）高市客委會表示，300多名客家鄉親、市民等今天至高雄新客家文化園區參與「六堆日」升旗。主委楊瑞霞表示，藉儀式緬懷先民精神並提醒台灣是多元文化社會，應相互愛惜不衝突。

高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞指出，自民國110年國家慶典舉辦六堆300紀念活動開始，客家委員會串聯高屏縣市政府與六堆12鄉區，選定300年前在康熙60年5月10日（國曆6月4日），六堆義勇先民豎旗堵禦、組成聯防組織保衛鄉土日子作為「六堆日」。

楊瑞霞表示，希望藉由儀式提醒客家族群如今能在土地上安居樂業，是很多先民共同打拚成果，不要忘記先民打拚精神，也期盼一同在台灣生活多元族群，彼此理解、尊重，讓土地可以開出不同顏色的族群花朵。

高市客委會表示，儀式由主委楊瑞霞率全體參與人員以尊崇、緬懷心意，向300多年前為這片土地付出辛勞的六堆先民致敬，六堆旗幟隨悠揚樂曲冉冉升起飄揚，展現「六堆旗（齊）心再傳300」昂首向前意義。

另外邀請多個客家社團串聯演出客家傳統、創新歌曲與舞蹈及舉辦手作藍染體驗，讓參與民眾在聆聽歌曲、體驗過程，加深了解客家文化。（編輯：謝雅竹）1130604

高雄市政府客家事務委員會4日在新客家文化園區舉辦「六堆日」升旗儀式，並邀請多個客家社團串連演出，加深參與民眾了解客家文化。中央社記者張已亷攝 113年6月4日
高雄市政府客家事務委員會4日在新客家文化園區舉辦「六堆日」升旗儀式，並邀請多個客家社團串連演出，加深參與民眾了解客家文化。中央社記者張已亷攝 113年6月4日
楊瑞霞
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