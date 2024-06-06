特教生無法讀滿額國中 新北：周邊校可就近入學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北板橋區1名特殊教育生家長不滿孩子無法就讀某國中，認為資源班的兒童是人球被踢來踢去，侵害受教權與國民義務教育。教育局說，可轉銜就近的國中就讀，不會漏接每名特教生。

新北市1名家長在臉書Facebook社群「爆料公社」貼文稱，她的自閉症孩子雖不嚴重，但接受資源班的特教，國小畢業將升上國中，卻因該國中為滿額學校，故遇到「不公不義」的事。

她說，依特殊教育法規章前往欲就讀的中山國中辦理轉銜時，校方通知因是滿額學校，她兒子依照排序為備取180號。貼文質疑，「辦理轉銜了不是嗎？為何會不能去讀該校」。

家長說，特教學生鑑定及就學輔導會幫特殊生安置學校，卻未注意學校有無總額管制，未保護兒童卻踢皮球，影響受教權益。

她說，不是要提告行政訴訟，只是希望孩子能夠入學。且以戶籍地分學區是錯誤政策，有違憲法保障人民居住與遷徙自由。養育特殊兒本就勞心勞力，卻要面臨無學校可讀狀況。

對此，教育局回應中央社記者詢問表示，不會漏接每1名身心障礙孩子。依據新北市立國民中學新生分發及入學作業要點，如學校經教育局核定為額滿國中時，新生入學先依該校學區（含自由學區）國小畢業生學籍順序，次依戶籍設籍先後順序決定，如未遞補進入，則改分發至鄰近國中就讀。

教育局說，經市政府特殊教育學生鑑定及就學輔導會安置之特殊教育學生。若學區內無適當場所提供時，得不受戶籍學區之限制，以就近入學為原則。

教育局說，不因身心障礙等身分，入學順序有差別待遇。但陳情的家長恐因戶籍遷徙緣故，導致她的孩子是非學區內的國小生，排序會比較後面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局說，經查113學年度中山國中7年級為額滿年段，新生入學依上述原則比序入學，若未遞補進入則改分發其他鄰近國中。但因這名母親堅持就讀中山國中，實際上，還可就近選擇距離不遠的板橋、新埔、江翠、光復國中4所國中，以就近入學為原則。

教育局說，各校對特教生都設不同障別需求的資源班，普通班障礙程度輕微的特教生，僅部分科目抽離就讀資源班，不因改分發而影響就學權益。（編輯：方沛清）1130606