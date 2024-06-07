台南婦家貧重病欠罰鍰 善心人代清繳、市府協助

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南徐姓婦人滯欠強制汽車責任保險法罰鍰6000元後遭強制執行，卻因全家4人中3人重病無法謀生，1人負責照顧不能工作，如今有善心人士代為清繳，市府也提供協助減輕經濟負擔。

台南市下營區58歲徐婦滯欠民國112年強制汽車責任保險法罰鍰新台幣6000元後遭強制執行，但徐婦家人因病領有身心障礙手冊，自己去年底也中風，徐婦小兒子因得照顧家中3人，無法外出工作，造成全家經濟陷入困境，即使生病也沒錢就醫。

行政執行署台南分署調查屬實，5日致贈慰問金及愛心物資，同時通報及轉介給當地區公所、台南市政府社會局、慈善團體等相關機構給予生活資助，罰鍰部分暫不催繳。

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市府社會局和下營區長李宗翰昨天前往徐婦家中訪視，並提供2萬元急難救助金及粽子、尿布、麵條等生活物資，同時協助申請居家服務，以減輕經濟及照顧壓力。

社會局今天表示，目前徐婦家戶領有社褔補助，且有善心人士代為清繳6000元罰鍰；徐婦家中成員有失能及身心障礙者，社會局將提供急難救助金和生活物資，也安排照管中心評估，後續將視需求提供長照服務，以減緩照顧壓力。徐婦家中有就業能力者將透過社勞政聯合促進就業服務計畫，協助媒合工作機會。（編輯：謝雅竹）1130607