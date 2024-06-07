強化中科二林園區救災量能 彰化消防局新設分隊

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（中央社記者鄭維真彰化縣7日電）為強化中部科學園區二林園區救災、救護量能，彰化縣消防局新設二林中科分隊，今天舉行廳舍落成啟用典禮，由具有化學災害搶救能力及器材使用的人員進駐。

彰化縣長王惠美致詞時表示，化學或高科技產業進駐，與過去救災方法有所不同，彰化縣消防局第四大隊二林中科分隊的落成啟用，對二林中科園區及未來的二林精密機械園區產業發展、消防安全有莫大幫助。

王惠美指出，中科管理局提供土地給縣府使用，消防署補助新台幣2000萬元、縣府自籌3405萬元，二林中科分隊辦公廳舍終於順利落成。

內政部消防署副署長簡萬瑤說，中科二林在二林鎮東北方，居住人數不少，隨著園區越來越多廠商進駐，救災救護需求也提高，未來會持續補助彰化完善消防設施設備。

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局長許茂新表示，中科二林園區現有37家公司進駐，包括矽品、成運、合晶等，另有其他廠商陸續建廠，目前已投資1100餘億元。

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許茂新說，園區受到部分限制，半導體、製造產業、光電產業、面板產業等無法進駐，而是引進以低耗水、低耗能的產業為主，近期將在員林市舉辦招商大會。

彰化縣消防局表示，二林中科分隊新建辦公廳舍總建築面積為734.75平方公尺，為地上1層並具備銀級綠建築等級。分隊啟用後可提升整體災防工作效益，並強化二林地區及園區內消防搶救時間，健全災害防救能力。（編輯：謝雅竹）1130607