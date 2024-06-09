廢止3家SRF廠入桃科遭經濟部撤銷 桃市府：深表遺憾

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府在3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，但可寧衛能源公司對此提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分，對此，市府表達遺憾，表示後續將嚴格把關，捍衛市民健康。

桃園市政府3月22日發布新聞稿表示，針對3家SRF（固體再生燃料）廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，經濟部3度來函表示，對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。桃市府表示，3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序廢止原專案入園同意。

但桃園市政府廢止同意專案入園引發可寧衛能源公司不滿，並於事後提出訴願，經濟部6月6日撤銷市府處分，訴願決定書顯示，市府未於處分函中記載廢止的法令依據，僅稱依行政程序法等規定辦理。

此外，依改制前經濟部工業局109年12月23日召開研商「桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議記錄可知，專案核准再生能源產業進駐，必要條件「需為取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件之廠商」及「廠商需承諾事項」2項。

紀錄中雖另外載明「入園申辦程序」包含「由經濟部向市府推薦」等內容，但會議討論內容僅為機關間協商意見，並非後續個案入園同意處分的內容，經濟部111年函文雖提及上述進駐條件及入園申辦程序，但仍屬機關間協商及政策表述性質，因此桃園市政府廢止同意入園處分，自非適法。

桃園市政府上午發布新聞稿表示，專案入園的程序與條件，已明訂於109年12月23日經濟部工業局召開的專案會議，廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部推薦，廠商再向市府申請入園，因此如無經濟部推薦，市府不會允准入園許可。

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桃園市政府說，經濟部訴願決定書所持理由，弱化推薦函的必要性，僅認定市府入園同意函所裁量的基礎為「取得必要條件」與「廠商需承諾事項」，且經濟部僅視推薦函為機關間協商與政策表述，忽略市府在審查可否專案入園時，需視是否取得經濟部推薦函的事實，對經濟部這項認定深表遺憾。

桃園市政府指出，對於經濟部持續推動3家SRF廠商進駐，後續將落實把關污染物排放權管理，3家廠商需符合環評規定，確保市民健康。（編輯：張銘坤）1130609