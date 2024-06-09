屏東長治鄉長補選 國民黨資深鄉代邱炬峰參選

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東長治鄉因鄉長涉貪請辭將展開補選，國民黨資深長治鄉代邱炬峰8日晚間宣布參選；加上民進黨長治鄉代邱佳娟，以及另2名無黨籍表態參選者，補選可能有4名候選人參戰。

邱炬峰是長治鄉第1選區鄉代，擔任過5屆鄉代，並參選過2005、2018年鄉長選舉未選上，他告訴中央社記者，關注面向含農業生物科技園區回饋及補助方案、自來水公司取水與回饋補償措施、打造國3交流道專區、畜牧產業升級、遷葬補償透明合理化、打通無尾巷，與落實「一鄉一特色公園政策」等。

邱佳娟同為長治鄉第1選區鄉代，日前宣布參選時表示，擔任長治鄉代10年，協助提升鄉內自來水普及率、完善路平燈亮基礎建設、舉辦大小藝文講座及親子活動等，過去10年的代表服務經驗打下基礎，現在想擴大服務範圍，為長治做更多；現在長治人對政治氛圍有不好感受，希望大家不要放棄新政治可能，讓年輕人有機會改變既有政治結構。

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另2名表態參選者為分別為前屏東縣議員吳亮慶及陳琮賀。吳亮慶2022年在屏東縣議會選舉中因跑票遭民進黨開除黨籍，去年10月因賄選案被判當選無效定讞，解除縣議員職務；無黨籍陳琮賀則屬個人參選，並無派系政黨色彩。

屏東縣前長治鄉長古佳川涉貪污遭判刑8年，於4月請辭，任期還有2年多；屏東縣選委會公告12至14日辦理長治鄉長補選候選人登記作業，7月27日為補選投開票日。（編輯：陳仁華）1130609