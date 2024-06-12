屏東長治鄉長補選 登記首日3人登記

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣前長治鄉長古佳川涉貪遭判刑8年，4月請辭，7月27日進行補選。今天登記首日由無黨籍陳琮賀及吳亮慶、民進黨邱佳娟完成登記，國民黨徵召長治鄉代邱炬峰將於明天登記。

長治鄉長補選登記首日，沒有政黨派系色彩的陳琮賀上午搶先登記，前屏東縣議員吳亮慶上午9時許前往登記。有6屆縣議員經歷吳亮慶說，對家鄉的大小事務身體力行、深刻關心，對於爭取預算、建設地方也十分在行，主張「長治不能空轉、建設不能停滯」。

吳亮慶民國111年在屏東縣議會選舉中因跑票遭民進黨開除黨籍，去年10月因賄選案被判當選無效定讞，解除縣議員職務，基層實力仍雄厚，與民進黨徵召參選的邱佳娟同屬泛綠。

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邱佳娟今天在父母等人陪同下前往登記，同時公布「移居長治、長治宜居」等10大政見願景，強調為了讓未來長治更好，不再被汙濁的政治遮蔽，一定全力以赴。

她提出的政見，包括爭取長治特色共融公園、爭取U-BIKE設站、公墓轉變滯洪池後花園、辦理大型親子及藝文活動、升級圖書館閱讀品質，規劃主題講座、結合學校資源，關懷弱勢家庭和獨居住戶，辦理愛心物資發放、活化國道下空間舉辦特色市集、設立繁華活動中心、加速提升自來水普及率、爭取各村自來水工程。（編輯：孫承武）1130612