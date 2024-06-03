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屏東長治鄉長補選 綠徵召鄉代邱佳娟、藍人選未定

2024/6/3 21:21
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣前長治鄉長古佳川涉貪污遭判刑8年，4月請辭，因任期還有2年多將展開補選，民進黨屏東縣黨部今天徵召長治鄉代邱佳娟參選，藍營則人選未定，另有2名無黨籍表態。

民進黨屏東縣黨部今天召開執委會，一致通過徵召現任長治鄉民代表邱佳娟參選，黨部主委羅平道會中呼籲，團結一致，全力支持推薦的人選。

邱佳娟在臉書（facebook）提及，擔任長治鄉民代表10年，協助提升鄉內自來水普及率、完善路平燈亮的基礎建設、舉辦大小藝文講座和親子活動等，過去10年的代表服務經驗打下基礎，現在想擴大服務範圍，要為長治做更多。

前屏東縣議員吳亮慶也表態參選，吳亮慶111年在屏東縣議會選舉中因跑票遭民進黨開除黨籍，去年10月因賄選案被判當選無效定讞，解除縣議員職務，基層實力仍雄厚，與邱佳娟同屬泛綠，選情格外刺激。

另外，藍營則人選未定；無黨籍陳琮賀則屬個人參選，並無派系政黨色彩。

屏東縣選委會已公告12至14日辦理長治鄉長補選候選人登記作業，訂於7月27日為補選投開票日。（編輯：郭諭儒）1130603

吳亮慶
屏東縣議員張振亮涉賄選 二審改判8月
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