嘉縣社區藥局提供「量六力」評估 把關長輩健康

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣老年人口比例全國第一，失智人口增加，衛生局今年邀請70家社區藥局加入失智友善組織，訓練藥師具備ICOPE （長者健康整合式功能評估）能力，提供長者完善就醫環境。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，今年縣內70家社區藥局加入衛生局與藥師公會、藥劑生公會、社區藥局、嘉義長庚醫院及大林慈濟醫院建構的失智友善組織，推展藥事整合服務。

衛生局長趙紋華說，透過教育訓練使藥師具備ICOPE（長者健康整合式功能評估）能力，可評估長輩認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大面向的「量六力」，深入瞭解長者健康狀況。

近日社區藥師組成的食藥保衛團宣導列車，首度前往日間照顧中心、身心障礙福利機構、產後護理之家及樂齡學習中心進行衛教。趙紋華強調，社區藥師加入失智友善組織，為長者提供更友善的就醫環境。

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趙紋華指出，領有慢性病連續處方籤的民眾，可前往具藥事整合服務的社區藥局，由藥師教導正確用藥觀念，並運用雲端藥歷，建立個人用藥檔案，評估是否重複用藥。

趙紋華也提醒民眾，停止服用沒有醫師處方的藥品，遵守「不聽別人推薦的藥」、「不信有神奇療效的藥」、「不買地攤、夜市、遊覽車上賣的藥」、「不吃別人送的藥」、「不要推薦藥給別人」五不原則，若有用藥問題，可前往社區藥局諮詢。（編輯：謝雅竹）1130611