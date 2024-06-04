嘉縣設90處哺集乳室 營造友善空間鼓勵餵母乳

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣衛生局今天說，陸續在18鄉鎮市衛生所成立母乳哺育支持團體，舉辦「母乳哺育、最嘉支持」活動，並輔導公共場所及職場設置90處哺集乳室，營造友善空間，鼓勵哺餵母乳。

嘉縣衛生局今天發布新聞稿表示，日前在竹崎鄉衛生所舉辦「母乳哺育、最嘉支持」活動，邀請參加母乳哺育支持團體5組家庭在嘉義基督教醫院產房助產師陳碧惠指導下，學習親子按摩、正確擠奶課程，並分享哺乳經驗。

竹崎鄉衛生所主任陳雅雯說，母乳含有寶寶成長所需要的營養素，也是媽媽送給寶貝的禮物，「母乳哺育」活動鼓勵媽媽們親自哺育母乳，讓家人了解母乳的好處。

衛生局長趙紋華強調，衛生局已輔導公共場所及職場設置90處哺集乳室，提供友善空間，推動全「嘉」一起來守護媽媽與小寶貝。

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趙紋華指出，世界衛生組織建議「在寶寶出生後1小時內儘早開始母乳哺育，鼓勵純母乳哺育6個月，其後添加營養適當及安全的副食品，並鼓勵持續哺乳到2歲或2歲以上」。

趙紋華表示，哺餵過程中難免遇到奶量不足、乳腺阻塞、脹奶等問題，透過支持團體分享親身經驗，能提升哺餵信心降低挫折感，更重要的是伴侶或同住家人能提供情感和實際支持，也有助於哺育成功。如有相關問題歡迎洽詢各鄉鎮市衛生所或醫療院所。（編輯：李淑華）1130604