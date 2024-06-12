小琉球海膽刺釀蜂窩組織炎 衛生所籲重視水下安全

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）有民眾日前前往小琉球浮潛遭海膽刺傷，1週後傷口演變為蜂窩性組織炎，已持續服藥1個多月。琉球鄉衛生所表示，旅遊旺季海膽刺傷案特別多，提醒民眾下水時注意安全。

張姓民眾有感小琉球2種海膽生長過量將從保育名單除名，臉書（Facebook）貼文分享當地遭海膽刺傷經過，母親節假期在小琉球一處被礁岩包圍起來海域浮潛時，幫人撿拾掉落蛙鏡，還未碰到蛙鏡就感覺一陣刺痛，伸出水面看手已插入10幾根海膽刺，立刻前往琉球鄉衛生所就醫。

張姓民眾指出，護理師當下將刺用斷並說明多泡熱水代謝掉即可，回去1週後黑刺逐漸代謝掉，手指卻腫起無法彎曲，經就醫判定為蜂窩性組織炎，必須持續至感染科回診，至今已持續用藥1個多月。本身不是潛水新手，這次事件也讓自己反省水下安全重要性。

琉球衛生所護理人員告訴中央社記者，海膽刺傷在小琉球旅遊旺季很常見，剛過去的端午連假1天就有約10個求診案例。對傷口輕微者會先消毒、作衛教，提醒患者回去泡溫水破壞蛋白質，讓人體自行吸收，後續觀察傷口是否有紅腫；嚴重者則打破傷風並予以抗生素。

護理人員提醒，海刺傷處理一般事後衛教效果不好，民眾還是下水前要盡量小心避免觸摸海膽，並仔細留意腳步，琉球衛生所24小時處理就醫，若在夜間導覽等行程發生也可前往就診。

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屏東縣政府衛生局表示，民眾戲水浮潛時，應穿著專業潛水衣包裹身體以防被蜇傷；海邊玩耍時遇珊瑚、海膽刺傷可用42℃-45℃溫水，浸泡30到90分鐘，緩解中毒導致疼痛症狀，若傷口未改善需儘速就醫。

依屏東縣政府海洋及漁業事務管理所資料，位於琉球嶼西北側的肚仔坪潮間帶「梅氏長海膽」，在民國110年達高峰，總量估計有75萬2000隻；近2年受氣候影響，總量衰減為40萬隻，但仍為肚仔坪潮間帶優勢物種；縣府7月起將優勢物種「梅氏長海膽」、「口鰓海膽」自保育對象移除。（編輯：孫承武）1130612