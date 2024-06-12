南投1國小、2分校8月起停辦 末代7畢業生情依依

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣立港源國小、鹿谷國小和雅分校、永昌國小富山分校是學生不超過10人的偏鄉小校，經與地方溝通取得共識，今年8月1日起停辦，3校共7名畢業生，其餘在校生併他校、本校。

少子化浪潮，國姓鄉港源國小、鹿谷國小和雅分校、集集鎮永昌國小富山分校113學年度起停辦，7月31日結束校務，港源國小今天舉辦末代畢業典禮，全校學生8人有3名畢業生，校長梅文慧帶領進行最後校園巡禮，畢業生都認為，學校就要關了，感覺很可惜，也很捨不得。

梅文慧說，港源國小位處偏遠，設校是為讓偏遠地區孩子就近入學，逾60年歲月培育許多優秀校友，但因位處偏遠、人口外流，招生不易，8月1日起整併至北山國小，為讓校友及曾在此服務教職員有機會見面祝福與道別，6月28日最後1天上課日辦降旗典禮，邀回校敘舊。

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鹿谷國小和雅分校學生僅有小一1人、小二1人、小四2人、小六1人，8月1日併回鹿谷國小，校方昨天辦畢業典禮，唯一畢業生致詞感謝師長教導；永昌國小富山分校僅10名學生，停辦後併回永昌國小，昨天畢業典禮中，3名畢業生與學弟妹完成最後的英語劇場表演。

南投縣政府教育處表示，教育強調德、智、體、群、美五育均衡發展，其中群育發展相當倚賴同儕良性互動，但少子化衝擊學習，班級內或班際間教學活動難以開展，影響學生均衡發展，併校後有更多同儕群體生活，課程安排也更豐富多元，保障孩子受教權。（編輯：陳仁華）1130612