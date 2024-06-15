台南愛文芒果銷日本 10.5噸將於九州超市上架

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府與福農果菜運銷合作社合作，約10.5公噸愛文芒果外銷至日本九州，今天封櫃啟運，將於當地知名連鎖超市丸久超市上架，可讓更多當地民眾品嘗台南美味。

農業部農糧署副署長姚志旺、台南市農業局長李建裕、福農果菜運銷合作社理事主席林其福等人主持封櫃啟運，由南化區農會產銷班75班生產約10.5公噸愛文芒果輸往日本。

李建裕表示，藉由農業局與台南在地業者共同努力，將正值產季甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南愛文芒果輸往丸久超市，讓日本消費者品嘗到品質保證芒果，透過直接融入當地居民生活中，持續有效推廣在日本行銷販售熱度與能見度，更進一步達成台日雙方農產合作。

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李建裕指出，除了此次愛文芒果出口，今年台南鳳梨也已上架至丸久超市販售，相信往後能有更多台南產品於日本超市通路曝光，讓更多日本民眾品嘗到來自台南美味。

台南市農業局提供資料指出，近年來台南芒果外銷日本、香港及韓國等重要市場有不錯成績，今年5月9日舉辦的台南熱帶水果採購日活動，邀請7國14家買主媒合洽談，未來1年訂單預計逾1845萬美元，市府將持續佈局日本、韓國、星馬等市場。（編輯：黃世雅）1130615