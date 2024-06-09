台南北門潟湖平掛式牡蠣養殖 獲農村好藝肯定

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市北門潟湖天然淺灘地形及平穩水流，造就特有平掛式牡蠣養殖，不需使用浮筒，不用每年更換蚵架，對海洋環境較友善，獲112年農村好藝徵選調查保存類肯定。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，北門區蘆竹溝社區有百年養殖牡蠣歷史，目前仍有近7成居民養殖牡蠣，養殖方式為約在時令冬至時置入蚵殼附著蚵苗，清明節時綁到蚵棚上，約放養1年可收成，北門潟湖也是少見從附苗至收成，都在同一場域的牡蠣養殖水域。

李建裕指出，蘆竹溝社區青年邱永仁曾參與112年台南市農村總合發展計畫「農村青年築夢計畫」，透過「食魚教育」，安排養蚵前置作業教學、漁村創意料理教學、蚵相關手作體驗等一系列活動，讓遊客瞭解當地牡蠣養殖及合適料理方式。

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他說，農業局輔導北門區蘆竹溝社區，以「平掛式牡蠣養殖」報名農業部農村發展及水土保持署112年「農村好藝」徵選，獲得調查保存類肯定。

李建裕指出，平掛式牡蠣養殖屬固定式蚵棚，蚵棚下空間成為許多海洋生物棲息地，造就北門潟湖內豐富生態系統，不僅對海洋環境友善，並具生態保育功能，平掛式牡蠣養殖獲農村好藝肯定，希望能讓更多青年蚵農認同，投入傳承與永續。（編輯：黃世雅）1130609