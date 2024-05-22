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台南鹿茸尚讚 共享養生聖品多元風貌

2024/5/22 16:34
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）每年3到6月為鹿茸採收季節，台南市為全台第二大養鹿地區。養鹿業者持續研發各種創新鹿產品供消費者選擇，讓鹿產品不再侷限產季可見，提升產業競爭力。

依台南市農業局數據，台南市養鹿場共52場，在養數量2520頭，佔全國11%，為全台第二大養鹿地區；台灣鹿茸年產量約2萬5193公斤，台南市佔3571公斤，產值達新台幣8400萬元，居六都第一。

由鹿茸製成的周邊產品包括鹿茸滴雞精、機能性果凍、潤膚皂、護膚乳液、五榖養生包，以及鹿骨料理包等產品，顯見鹿茸應用多元性。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，鹿茸為珍貴且較高單價中藥材，傳統多以藥酒或藥膳料理等食補方式攝取，現在隨國人保健觀念更強化，開發鹿茸產品因應市場需求，舉凡加工食品至生活日用品都能加入鹿茸成分。

台南市農業局長李建裕指出，過去民眾熟悉鹿茸強健補身，現在年輕人對於養鹿產業較為陌生，農業局民國112年輔導台南市養鹿協會辦理國產鹿推廣計畫，邀請日、韓網紅至鹿場體驗鹿茸應用，以及享用美味產品料理，藉由長期宣傳效益，擴大鹿茸銷售對象及吸引年輕族群，提升台南鹿產業能見度，進而帶來國外消費族群，擴展鹿產品銷售量。

台南市養鹿協會表示，養鹿業者投入飼養管理並致力國產鹿茸產品創新研發及行銷推廣，結合食農教育及實踐減碳或淨零碳排模式，是未來鹿產業努力目標，期能借鏡國外鹿產業減碳經驗，提升養鹿場經營管理能力，有助台灣養鹿產業永續經營。（編輯：孫承武）1130522

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