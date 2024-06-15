選美冠軍高曼容代言巧咖節 獲聘終身南投親善大使

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）中職中信兄弟啦啦隊成員高曼容參加選美比賽11年摘下首座世界冠軍，高曼容過去常代言南投縣府活動，她今天出席代言的巧咖節，進一步獲聘「終身南投縣親善大使」行銷南投。

出身南投埔里的高曼容近日參加印度Miss Glam World選美比賽，摘下后冠和才藝小姐第1名，南投縣政府目前舉辦南投巧克力咖啡節，高曼容也是活動代言人，她今天出席巧咖節與鄉親分享獲得首座世界選美冠軍的喜悅，並獲縣府聘任為「終身南投縣親善大使」。

南投縣長許淑華說，巧咖節從南投市移到埔里鎮舉辦，從不被看好到每年越來越精彩，目前累計遊客數已達30萬人次，而活動代言人高曼容參加選美比賽先後約11年，今年參加國際級選美活動勇奪后冠，埔里孩子站上國際舞台發光發亮，是勵志榜樣。

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高曼容接受媒體聯訪表示，感謝南投給她機會，從首次參加埔里美人腿公主比賽到國際選美己11年，今年終於獲世界冠軍；另外，南投巧咖節在埔里鎮舉辦，她是埔里在地人，能為家鄉代言感到很榮幸，南投有許多獲世界金牌巧克力及許多獲獎咖啡，歡迎品嚐選購。

第4屆巧咖節8日至16日在埔里鎮福興溫泉區登場，縣府觀光處表示，活動將落幕，請民眾把握機會來品嚐精品咖啡、巧克力，現場消費滿額抽扭蛋好禮，有機會獲各品牌巧克力、咖啡禮盒、伴手禮，下半年南投還有星空季、露營嘉年華、溫泉季等精彩活動。（編輯：郭諭儒）1130615