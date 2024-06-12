南投活化文資場域武德殿 14場主題假日市集22日起跑

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）活化南投文資場域，南投縣府22日起將在南投市武德殿辦理14場假日市集，主題包含懷舊童玩、寵物、無肉野餐日、耶誕、城隍文化、浪漫七夕、茶席等，逛市集又親近歷史文化之美。

南投縣政府文化局活化南投市武德殿場域，6月22日至12月22日辦理「吾的市集」文資熱點嘉年華，在周邊民生街封街舉辦14場假日市集，依不同主題安排多種手作體驗及講座，並邀街頭藝人在武德殿前廣場帶來音樂、氣球、泡泡等表演，還有消費集點換小禮物。

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縣府文化局今天對外宣傳，縣長許淑華出席表示，縣府在此辦理假日主題市集，除盼喚起民眾對南投歷史文化資產的熱愛、將文化藝術融入日常生活，也要藉此吸引人潮促進市區商圈共榮，6月22日至12月22日南投市多一處假日逛街好去處，歡迎鄉親體驗、尋寶。

文化局長林榮森說，融合傳統與現代元素，「吾的市集」將成南投市武德殿新標誌、優質文化交流平台，邀全國遊客共同見證武德殿華麗轉身，也歡迎多在南投消費，活動期間消費滿新台幣200元，持紙本發票或收據至服務台可集點，10點換精美小禮。（編輯：陳仁華）1130612