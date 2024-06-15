維護女性乘船安全 新台馬輪將設女性專區

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（中央社記者潘欣彤連江15日電）民眾反映新台馬輪因男女混艙，搭乘時曾有不佳體驗，連江縣交通旅遊局長劉性謙今天表示，新台馬輪將設女性專區，待相關設備建置好後就會公告實施。

日前在連江縣議會縣政總質詢，多名議員提出女性民眾搭乘台馬輪時，遇到令人不舒服體驗，加上新台馬輪未限制民眾於船上飲酒，且新台馬輪多為臥鋪，床位僅以布簾遮蔽，女性乘客若遇狀況，工作人員恐難立即協助，盼能設立女性專區。

南竿居民林小姐說，曾遇到睡眠中男性乘客僅穿著內褲，且未將簾子拉上，路過時被迫看到敏感部位，只覺得尷尬。陳小姐則說，睡到一半遇到男性酒醉乘客突然拉開自己床位簾子，該男性發現錯誤後隨即離去，但她已嚇到夜不成眠。

劉性謙今天接受中央社記者訪問時表示，會把最靠近服務台之臥鋪區域，規劃為女性專區，但目前床位數仍在研議中。專區會以紅龍等限制其他乘客進入外，也會請工作人員加強巡邏，確保女性乘客乘船安全。

劉性謙說，因線上購票系統等需配合修改，故需要一定籌備期間，只要相關軟硬體建置完成後，便會立即對外公告實施。（編輯：吳協昌）1130615