農業天然災害救助 竹北、五峰即日起受理申請
2024/8/13 17:39（8/13 18:01 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）竹縣府今天說，颱風凱米造成縣內農作物損害，包含竹北市的芋作物，五峰鄉的食用番茄與梨，農民若損失率達20%以上者，依救助額度予以救助，即日起至8月22日止受理申請。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，颱風凱米造成竹縣農作物損害，農業部昨天公告竹北市為辦理芋農業天然災害現金救助地區，而五峰鄉為辦理食用番茄、梨農業天然災害現金救助地區。
縣府表示，此次辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助，不過未達20%者不予救助，另短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。
縣府說，農業天然災害現金救助額度，芋作物為每公頃新台幣4萬1000元、食用番茄每公頃5萬1000元、梨為每公頃10萬元。
縣府指出，這次現金救助公告受理期限今天起至8月22日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，至上述公所提出申請。（編輯：李亨山）1130813
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