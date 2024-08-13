本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

農業天然災害救助 竹北、五峰即日起受理申請

2024/8/13 17:39（8/13 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府13日表示，颱風凱米造成縣內農作物損害，包含竹北市的芋作物（圖）、五峰鄉的食用番茄與梨，農業部公告為天然災害現金救助地區，即日起至22日受理申請。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月13日
新竹縣政府13日表示，颱風凱米造成縣內農作物損害，包含竹北市的芋作物（圖）、五峰鄉的食用番茄與梨，農業部公告為天然災害現金救助地區，即日起至22日受理申請。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）竹縣府今天說，颱風凱米造成縣內農作物損害，包含竹北市的芋作物，五峰鄉的食用番茄與梨，農民若損失率達20%以上者，依救助額度予以救助，即日起至8月22日止受理申請。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，颱風凱米造成竹縣農作物損害，農業部昨天公告竹北市為辦理芋農業天然災害現金救助地區，而五峰鄉為辦理食用番茄、梨農業天然災害現金救助地區。

縣府表示，此次辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助，不過未達20%者不予救助，另短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

縣府說，農業天然災害現金救助額度，芋作物為每公頃新台幣4萬1000元、食用番茄每公頃5萬1000元、梨為每公頃10萬元。

縣府指出，這次現金救助公告受理期限今天起至8月22日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，至上述公所提出申請。（編輯：李亨山）1130813

#五峰鄉
#竹北市
#竹縣府
#颱風凱米
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：