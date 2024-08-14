本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

颱風凱米影響 台南文旦初估減產2成、少5000公噸

2024/8/14 12:43（8/14 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南文旦進入採收期，受7月下旬颱風凱米影響，初估台南文旦減產約2成，減少約5000公噸。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月14日
台南文旦進入採收期，受7月下旬颱風凱米影響，初估台南文旦減產約2成，減少約5000公噸。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南文旦進入採收期，台南市政府農業局今天表示，7月下旬颱風凱米影響，初估台南文旦減產約2成，減少約5000公噸，產量從2萬6000公噸降至2萬1000公噸。

台南市農業局發布新聞稿指出，今年台南文旦種植面積1097公頃，原預估產量2萬6000公噸，和往年差不多，但因7月下旬颱風凱米造成落果、樹枝倒伏、延遲性損害等，初估減產約2成、5000公噸，產量降至2萬1000公噸，農業局等相關單位每週將前往產地評估。

農業局表示，台南文旦主產區在麻豆區及下營區，麻豆區種植面積838公頃，下營區93公頃，地質風土相近，部分果實雖遭颱風吹襲，枝條磨損，果皮稍有瑕疵，整體品質依舊優良。

麻豆區農會已陸續收購10年以下大果，收購量逾50萬斤，目前麻豆流通在市面文旦大果減少許多，果農規劃17日、18日起陸續採果，預估2週完成採收。

農業局表示，今年台南文旦普遍甜度12度以上，短暫辭水後，果肉軟米，甘甜多汁，柚香回甘，喉韻極佳；今年節氣白露及中秋節在9月，現在正是採收中小果最好時節。（編輯：張雅淨）1130814

#下營區
#中秋節
#台南市農業局
#文旦
#台南市
#台南市政府農業局
#麻豆區
#颱風凱米
颱風凱米
颱風影響宜蘭土場地熱鑽井探勘工程 中油估9月復工高市觀音山風景區災情重 預計下週全區搶通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：