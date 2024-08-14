台東太麻里金針花季登場 賞花專車8/26上路

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東太麻里金針花季已登場，因山區收訊不好開車經常迷航，且部分山路狹窄，為了遊客方便安心上山賞花，太麻里鄉公所推出賞花專車，將於26日上路。

太麻里金針花已經從高海拔陸續開花，太麻里鄉公所臉書專頁今天貼出賞花專車上路資訊，以及提醒遊客注意事項。

鄉公所表示，金針山雙乳峰、忘憂谷、千鶴亭等高海拔花區現正盛開中，歡迎賞花旅客善加運用購票平台（奧丁丁購票平台）訂購。但今年在深山亞都舊址以及部分地區皆有施工，且最近經常間歇性強降雨，山區路況仍需修補，有大型施工機械作業中，請行程倉促的旅客自行斟酌前往及訂購賞花專車，也請熱愛金針山的遊客以安全為考量，切勿為賞花而損失。

太麻里鄉公所農觀課長劉寶雄接受媒體訪問表示，太麻里金針山花期自8月至9月，花海由山頂依序向山腳綻放，目前花況盛開約5成，以雙乳峰、千鶴亭及吳宗憲賞花區最盛。

他說，太麻里金針山最高海拔1450公尺，山區道路蜿蜒崎嶇，且叉路多、訊號差，導航系統易失靈，遊客迷航、車輛拋錨事件層出不窮。因此，鄉公所自2019年推出花季限定專車，前年因風災停駛，去年復駛再獲好評，今年續辦並主打「單人預訂即可出發」，沿途停靠各賞花專區，可飽覽山林風貌，放眼眺望花海，行程總時長約3.5小時。

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劉寶雄表示，賞花專車將於8月26日上路，每週一、四、五、六、日發車，每日上、下午各2車次，可自由選擇於太麻里火車站、狀元樓商務旅店或曙光度假酒店任一地乘車，每人票價新台幣450元。

劉寶雄提醒，部分山區道路災修工程預計8月底完成，屆時花開至山腳，花迷無須登高即可一睹花海風采；若欲搶先賞花者，務必小心駕駛，並依循路標指示行駛，避免使用導航。（編輯：李淑華）1130814