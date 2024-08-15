北市勞動局推XR職安訓練 蔣萬安體驗職災讚逼真

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北15日電）盼透過沉浸式學習加深雇主及勞工危害意識，台北市勞動局打造XR職安模擬訓練場域，台北市長蔣萬安今天親自體驗搭設鷹架不慎，導致職災發生的衝擊感，嚇得哇哇大叫。

台北市勞動局今天舉辦多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域揭牌儀式，蔣萬安依序體驗體驗屋頂作業及施工架作業，在透過XR系統試著搭設鷹架時，蔣萬安先是搖搖晃晃地試著走動，後來因操作不慎發生職災時，更嚇得大叫一聲「哇」。

體驗結束後，蔣萬安迫不及待拿起麥克風分享心得，大讚「這個模擬得非常好，很逼真耶」。他說，因為地面裝置會震動，搭配XR裝置傳來風的音效，確實讓使用者身歷其境。

蔣萬安表示，他第一次是以錯誤的方式架施工架，導致職災發生，接著系統就會一步步帶領他，如何正確地穿戴保護設施及架設順序，讓他印象深刻，相信勞工體驗後也會將步驟牢記在心，在實際施工時能做好萬全準備。

蔣萬安致詞表示，這是六都首個應用XR技術的職安模擬訓練中心，要感謝勞動部職安署長鄒子廉的支持，及國科會副主委蘇振綱、南科管理局長鄭秀絨在技術上的協助，讓訓練中心可以在短時間內完成建制。

他說，台北市政府致力將台北市打造為安全之都，此次推出包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）等技術的XR系統，盼讓雇主及勞工身臨其境地體驗高風險情境，加深危害意識、建立正確的安全知識與態度，提升職場危害辨識能力，以預防職災發生。（編輯：張銘坤）1130815

台北市長蔣萬安（圖）15日上午出席北市多體感延伸實境（XR）職安模擬訓練場域開幕式，親自體驗沉浸式互動訓練系統。中央社記者張皓安攝 113年8月15日