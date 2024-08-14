好孕專車補助滿1年 北市：1萬7千多名孕婦受惠

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市好孕2U專車補助滿週年，1萬7000多名孕婦受惠。市長蔣萬安今天提醒補助範圍今年擴及全台，孕婦不只可搭去產檢或帶寶寶打預防針，也可回娘家或出去散心。

台北市政府為照顧孕婦懷孕期間行的安全，去年7月推出好孕2U專車補助，每次懷孕可申請1次，並結合台北通提供孕婦證及新台幣8000元電子乘車金，單趟次最高補助250元，乘車金使用效期至預產期後6個月。

蔣萬安今天出席好孕2U政策滿週年記者會表示，目前已服務1萬7000多名孕媽咪、即將突破46萬趟次，並調查滿意度，在滿分5分中獲得4.7分，不少孕媽咪表示服務貼心、另一半也放心。

蔣萬安提醒，今年已擴大補助範圍，希望讓孕婦不只是搭車去產檢或帶寶寶打預防針，也能跟朋友約下午茶、回娘家看看親人等。

社會局說，政策所指台北市共同營業區車輛是以計程車營業區域規範，包含基隆、桃園、宜蘭、新竹等地，因原本單趟補助訂有上限機制，跟補助長短程額度上限無差異，但為擴大支持孕婦外出及提高便利性，今年已擴大全台皆能使用。

社會局指出，1萬6551份滿意度調查表中，共回收3654份有效問卷，申請流程、支付體驗及司機服務等，媽媽們都打4.3分以上；而乘車費用補助，媽媽們更給出4.8分；相關建議則有定位準確度及叫車速度等，市府會積極與業者討論，讓媽媽們更安心。

社會局表示，歡迎更多人申請好孕專車服務，持續募集媽媽們的使用心得及經驗分享，從今天記者會後連續5週，星期五下午都會從申請這項服務的孕婦名單中抽出幸運兒，送出精美孕嬰用品，如汽車安全座椅、推車、消毒鍋、尿布、月亮哺乳枕等。（編輯：李錫璋）1130814