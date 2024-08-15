北市推3+2+2技職升學新模式 盼114學年度上路

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）繼教育部拋出「3+2」類五專模式，台北市教育局今天提出「3+2+2」升學新模式，鏈結高職、科大及產業，免去學生升學壓力而能放心鑽研技術，希望114學年度上路。

台北市教育局6月成立技職教育科，教育局長湯志民今天率技職科長陳秉熙與媒體座談，分享下學年度起將陸續推出的「新興產業人才直飛航線」政策內容。

湯志民指出，台北市國中畢業生就讀普通高中與技術型高中（高職）的比例約為2比1，而高職畢業生又有9成5以上繼續升學，「從30多年前我當科長時就是這樣」，所以在升學主義根深蒂固、難以改變的前提下，教育局要提供適合「做中學」的學生更多元選擇。

湯志民說，深化職涯探索是技職科重要任務之一，所以接下來將從國中端開始，邀請人力銀行入校向學生、家長及老師說明產業現況及需求，再安排親師生一同前往企業及科技大學實地參訪、見學，藉由了解提升信任及認同。

他進一步表示，進入高職後，為了讓學生能專心培養實務操作的技能，技職科正在積極與多所公私立科大洽談，推出高職直升科大的「3+2+2」升學新模式，學生能依自身需求，在取得副學士學位後直接進入業界，或是完成學士學位。

陳秉熙補充，9月就會在中山國中舉辦第一場說明會，預計明年上半年度完成各行政區巡迴宣導，內容會再製作成「職涯攻略手冊」，幫助教師、家長及學生掌握產業人才對應的系所、類科，以利精準投資未來。

陳秉熙指出，台灣是AI之島，目前科技產業又極度缺乏製程及養護、保養及行銷人才，因此推出「3+2+2」升學模式會以相關系所為主，首批優先擇定7所公立高職試辦，洽談合作對象包含台灣科技大學及高雄科技大學等，最快可在114學年度上路。

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台北市高職學生家長會聯合會總會長蔡巧貴表示，若要鼓勵孩子適性就學，從國中一年級就要開始引導探索興趣及職涯，且更重要的是翻轉父母及老師傳統觀念，因為他們才是決定孩子念高中或高職的關鍵。

台北市南港高工家長會長余茂隆同樣認為，國中家長、老師的觀念不能停留在「念高中比較好」，現在有一技之長的就業機會多，薪資待遇也佳，「3+2+2」的升學模式不僅能讓孩子專注磨練實作技能，還有助於減緩缺工問題。（編輯：蕭博文）1130815