南投爭取新加坡旅客 分享埔里百香果推銷合歡山

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）爭取新加坡旅客到南投旅遊，縣政府與業者參加新加坡秋季旅展，觀光處帶著當季埔里百香果與新加坡民眾分享，並推銷合歡山暗空公園、雙龍瀑布七彩吊橋、南投茶博會、溫泉季。

南投縣政府今天透過新聞稿表示，積極爭取新加坡旅客來南投，縣府組團參加16日至18日新加坡秋季旅展，率隊的觀光處副處長林秀梅說，新加坡是東南亞重要經濟體，人民消費水準高、語言及文化背景相似，加上國民出國旅遊需求大，是台灣重要入境客源地。

林秀梅表示，交通部觀光署統計去年台灣迎來超過46萬人次新加坡旅客，因此，南投縣長許淑華非常重視對新加坡觀光宣傳、行銷；東南亞自由行遊客特別喜歡日月潭、清境農場等景點，縣府也熱情邀新加坡民眾參加南投世界茶業博覽會、冬季的溫泉季等活動。

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觀光處表示，持續積極爭取國際遊客，9月初將再整合業者參加越南胡志明市旅展、馬來西亞吉隆坡旅展；縣府推動符合世界潮流的永續低碳旅遊，並辦理各項主題活動，下半年將舉辦日月潭萬人泳渡、南投茶博會、露營嘉年華等都是重點，盼提升縣內觀光產值。

除到新加坡參展，縣府也參加16日到19日在台北世貿中心舉行的台灣國際秋季旅展，縣府觀光處指出，感謝交通部觀光署支持，讓南投縣擁有13條「台灣好行」完善路網，是到南投各大景點旅遊絕佳代步選擇，31日在清境小瑞士花園還有台灣好行主題日活動。（編輯：謝雅竹）1130817