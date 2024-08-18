高市家庭平均可支配所得增 陳其邁：持續產業轉型

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）行政院主計總處日前公布去年家庭收支調查，高雄市去年家庭平均可支配所得達109.1萬元，較前年增加。高雄市長陳其邁今天表示，將持續產業轉型、縮短城鄉差距，以擴大就業及薪資成長。

行政院主計總處日前公布去年的家庭收支調查，高雄市去年家庭平均可支配所得達新台幣109.1萬元，在六都排名第五，僅高於台南市。但平均可支配所得比前年增加了5.6萬元。

對此，陳其邁今天出席高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展時接受媒體聯訪表示，高雄在六都家戶平均可支配所得裡增加的幅度最高。高科技產業逐漸引進了相關的就業人口，加上橋科、亞洲新灣區等發展，都會讓薪資或人口能夠同步增加。

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陳其邁並表示，傳統產業部分，高雄市政府大力推動數位跟淨零轉型，希望更擴大數位或淨零加值服務，今年營利事業銷售總額預估也會比去年表現更佳。市府也將持續產業轉型、縮短城鄉差距，以擴大就業跟薪資實質成長。

他並以民政局統計數據為例指出，外縣市到高雄的就業人口或移動人口，今年跟去年相比已逐步正成長，顯示高雄已逐漸加速產業轉型及高科技產業聚落形成。（編輯：謝雅竹）1130818