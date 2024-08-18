高雄電競大賽虛擬運動展 陳其邁：全力發展產業鏈

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展今天在鳳山體育館登場，市長陳其邁出席表示，市府全力發展電競軟硬體產業鏈，盼讓更多好手能在好的環境發光發熱，電競產業也落地生根。

高雄市主辦2024高雄電競大賽，首次結合電競賽事與虛擬運動體驗，高雄電競大賽暨虛擬運動體驗展今天在鳳山體育館登場。陳其邁出席作上述表示。

陳其邁並指出，每年高雄都會舉辦電競大賽，今年又特別加入了虛擬運動展，藉由數位科技運用，讓運動更有趣，也更有特色，增加了可近性與可玩性，讓市民能夠不受限場地自由運動，也能夠體驗虛實結合的遊戲樂趣。

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高雄市政府表示，2024高雄電競大賽活動引入10種虛擬運動項目，如投籃機、平衡球、數位射箭、光劍等，豐富電競與虛擬運動體驗；活動現場也邀請5名知名韓國籍啦啦隊成員參加，並活力表演應援，吸引許多年輕族群參與。

陳其邁也與啦啦隊及高雄全家海神球員組隊參與全明星籃球3對3手遊PK表演賽，為現場炒熱氣氛；除了表演賽，陳其邁也與啦啦隊員安芝儇一同體驗NBA BOX籃球機台，頭戴VR眼鏡，親身體驗遊戲科技的進化與樂趣。（編輯：陳仁華）1130818