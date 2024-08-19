新北公布違法雇主 指南客運及新泰工業遭累罰
2024/8/19 16:49
（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府勞工局今天公布違法雇主名單，共有310家業者遭罰新台幣1941萬5000元。其中，指南客運及新泰工業經常性使勞工超時工作，5年累罰達445萬元、275萬元。
勞工局公布第4波違反勞動基準法/職業安全衛生法/性別平等工作法/就業服務法/勞工退休金條例的雇主名單，共有310家業者違法遭開罰1941萬5000元。
勞檢處表示，其中，指南汽車客運使勞工超時工作，且勞工更換班次未給予至少11小時休息時間，分別已是第7次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達500餘人，因此遭重罰85萬元。
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勞檢處表示，新泰工業公司有使勞工超時工作，且單月延長工時高達118小時，甚至連續3個月均有使勞工延長工時超過法定上限，已是第7次違反同一規定，加上僱用勞工人數達300餘人，遭重罰65萬元。
勞工局表示，指南客運及新泰工業經常性使勞工超時工作，多次違反勞基法，5年內累計遭裁罰445萬元及275萬元，為維護勞工權益，呼籲雇主遵守法令規定，以免遭受高額罰鍰。（編輯：張銘坤）1130819
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