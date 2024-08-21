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竹縣萬聖奇幻派對 六福村9/7、9/8傍晚免費入園

2024/8/21 17:20（8/21 17:56 更新）
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新竹縣政府21日表示，9月7日至8日將在六福村辦萬聖奇幻派對，這2天下午4時30分起開放民眾免費入園，現場除有音樂演出和市集外，也規劃闖關活動，歡迎民眾進場同歡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月21日
新竹縣政府21日表示，9月7日至8日將在六福村辦萬聖奇幻派對，這2天下午4時30分起開放民眾免費入園，現場除有音樂演出和市集外，也規劃闖關活動，歡迎民眾進場同歡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年8月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣政府今天表示，9月7日至8日將在六福村辦萬聖奇幻派對，這2天的下午4時半許開放免費入園，並邀請歌手魏嘉瑩、「五堅情」成員邱鋒澤等人演出，歡迎民眾同歡。

新竹縣政府今天為「2024秋遊星夜季-萬聖奇幻派對」舉辦記者會，縣長楊文科致詞表示，秋遊星夜季活動邁入第4屆，今年首次到六福村主題樂園舉辦，以萬聖奇幻派對主題，現場也設置3米高、身穿吸血鬼披風造型的皮皮獅氣偶，以及發光互動氣球裝飾等，將點亮竹縣秋天的夜晚。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者說，因應活動，六福村開放民眾在9月7日至8日的下午4時30分起免費入園，現場除有音樂演出和市集外，也規劃闖關活動，民眾有機會可獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒等。

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六福村表示，今年新竹縣政府將2024秋遊星夜季活動安排在六福村舉辦，此時正逢六福村的萬聖墓碑鎮活動，為營造恐怖氛圍，園區內設置骷髏、人偶等裝置，盼讓遊客體驗難忘活動。

新竹縣政府提供新聞資料指出，9月7日演出歌手包含王ADEN、Jocelyn9.4.0、柏林PoLin、王詩安及邱鋒澤等；9月8日有樂團與歌手演出，包含魏嘉瑩、阿蘭AC、好樂團、原子邦妮及宇宙人等。（編輯：李淑華）1130821

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