竹市16棟警察宿舍閒置雜亂 議員憂成治安死角

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）民進黨新竹市議員曾資程今天指出，竹市北大路有16棟閒置警察宿舍，現況髒亂且雜草叢生，不僅容易造成病媒蚊孳生，也恐成治安死角，要求市府相關單位改善周遭環境。

曾資程今天在臉書Facebook發文指出，根據新竹市審計室的112年度新竹市總決算審核報告，針對新竹市有閒置不動產管理未妥善規劃利用提出糾正，其中由警察局經管、位在北大路的16棟警察宿舍，現況閒置荒蕪且雜草叢生。

曾資程指出，他看完審核報告後，今天前往現場確實發現雜草叢生並堆置大量雜物，還有易滋生病媒蚊的積水容器，難想像這是位在新竹市文化局演藝廳旁精華地段，已成為髒亂點、病媒蚊孳生溫床，甚至是治安死角。

曾資程說，16棟警察宿舍中，有2棟已公告為歷史建物，市府卻任由閒置在荒煙蔓草中，若再不加以管理，恐會頹壞到無以回復狀態。

曾資程說，他要求新竹市政府環保局、文化局積極介入，在最短時間內改善周遭環境，並檢視歷史建物並做好妥適維護，後續也要做好規劃，活化閒置資產。

新竹市政府透過文字表示，該警察宿舍中非歷史建物部分，已於今年6月經新竹市議會定期會通過核准拆除，上月已核定由交通處代管，將考量地區發展需求，邀集相關單位整合規劃後使用。

竹市府表示，將由竹市警察局維護環境整潔，並請轄區派出所加強巡邏，守護治安與環境安全。（編輯：方沛清）1130822